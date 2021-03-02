حفل ترحيب بوفد شركة برنيق للطيران المدني في مطار طبرق

أقيم اليوم الثلاثاء بمطار طبرق الدولي، حفل ترحيب بوفد شركة برنيق للطيران المدني، الذي قدم على متن طائرة الشركة.

وكان علي رأس مستقبلي الوفد إدارة مطار طبرق الدولي المتمثلة في سعد جاب الله، وكافة العاملين بالمطار بمعظم أقسامه ومرافقه والشركات العاملة بالحقل الجوي بالمطار ومسؤولين عن عدة قطاعات وجهات مدنية وأمنية واجتماعية بمدينة طبرق، وبعض النشطاء والمهتمين ووسائل إعلام مختلفة .

وبحسب المكتب الإعلامي لمطار طبرق الدولي، أقيم احتفال لاستقبال الشركة وقدمت فيه العديد من الكلمات بداية من كلمة الترحيب لمدير عام مطار طبرق، فضلا عن كلمة نيابة عن الشركات العاملة بالمطار قدمها منصور بسيس، ومدير عام شركة برنيق كابتن عبدالهادي الزوي، ومدير أمن منفذ مطار طبرق الدولي، ورئيس الفرع البلدي عمر المختار، ومسؤول قطاع المواصلات – طبرق.

وبعض الضيوف الذين حضروا الحفل وأكدوا ى دعمهم لمطار طبرق الدولي، بما يلزم لما يعنيه من أهمية كونه مرفقا حيويا يغطي رقعة جغرافية كبيرة مأهولة بالسكان تتطلب تواجد خط نقل جوي نشط لا يتوقف عن العمل.

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