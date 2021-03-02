مجلس النواب: النويري يلتقي المنسق الخاص للبعثة الأممية في طرابلس

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، الأمين العام المساعد والمبعوث الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد ريزدون زينينغا.

وقال مجلس النواب في بيان له، رصدته “الساعة 24″، إن اللقاء جرى اليوم الثلاثاء، بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا الأوضاع الحالية وآخر المستجدات في ليبيا، وتناول تطورات العملية السياسية واستعدادات مجلس النواب لجلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، كما تناول اللقاء الملف الاقتصادي ومساره الذي ترعاه البعثة الأممية للدعم في ليبيا.