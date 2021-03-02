المبعوث الأممي لليبيا يزور أنقرة.. وتركيا تنهي تدريبات المليشيات على مدافع الهاون

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش التطورات الأخيرة في ليبيا، وذلك خلال لقائهما في العاصمة التركية أنقرة اليوم الثلاثاء.

وقال الوزير التركي -في تغريدة على موقع تويتر- “بحث اللقاء التطورات الأخيرة المتعلقة بالعملية السياسية المتواصلة بين الليبيين، وتشكيل حكومة انتقالية جديدة”.

وأكد جاويش أوغلو أن تركيا ستواصل دعمها لليبيا التي وصفها بـ “الشقيقة” لتحقق الاستقرار، على حدّ قوله.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية -في وقت سابق اليوم- الانتهاء من تدريب أفراد المليشيات في غرب ليبيا على مدافع “الهاون”، وذلك ضمن اتفاقية التعاون العسكري بين تركيا والمجلس الرئاسي برئاسة فايز السراح ، وقالت إنها ستواصل تقديم التدريبات لمن وصفتهم بـ “الجيش الليبي”- مليشيات غرب ليبيا – .