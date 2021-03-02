حكومة الدبيبة تطالب لجنة الخبراء الأممية بنشر تقريرها حيال مزاعم الرشاوى والفساد

طرابلس 02 مارس 2021 (وال)- طالبت الحكومة الليبية الجديدة اليوم الثلاثاء، لجنة الخبراء الأممية بنشر تقريرها حيال مزاعم الرشاوى بملتقى الحوار السياسي في تونس.

الحكومة الجديدة أكدت – بحسب مكتبها الإعلامي- التزامها والمجلس الرئاسي الجديد بتعهداتهما بمكافحة الفساد، ومحاربته بكافة الوسائل القانونية، وأنها لن تسمح بتولي أي مسؤولية لكل من تورط في الفساد، وللمعرقلين باستغلال الظروف الراهنة لإفشال نتائج مخرجات الحوار السياسي وتعطيل مسيرة المصالحة الوطنية.

وشددت الحكومة الجديدة على عزمها على لم الشمل وتوحيد المؤسسات وإعادة السلطة للشعب لتقرير مصيره. (وال- طرابلس) إ م/ ر ت

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