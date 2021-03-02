المنفي يبحث أوجه التعاون مع السفير الألماني لدى ليبيا

طرابلس 02 مارس 2021 (وال)- عقد رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني اليوم الثلاثاء بطرابلس، لقاء مع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا.

وبحسب المكتب الإعلامي، فإن اللقاء تناول أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

وأكد رئيس ونائبي المجلس الرئاسي الجديد، على أهمية دور ألمانيا في حل الأزمة الليبية، في حين أكد السفير الألماني على دعم بلاده الكامل لمخرجات حوار جنيف، والتي ولدت من رحم مباحثات مؤتمر برلين. (وال- طرابلس) ف م/ ر ت

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