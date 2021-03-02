يان كوبيش: اتفقت مع عقيلة صالح و«الدبيبة» على ضرورة عقد جلسة منح الثقة في 8 مارس

أفادت البعثة الأممية، بأن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، قدم في 25 فبراير الماضي، إحاطة إلى الاجتماع الرسمي رفيع المستوى للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا عن التقدم المحرز في الحوار ذي المسارات الثلاثة وعن الجهود الجارية التي تبذلها الأمم المتحدة للمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ولفت البيان، الصادر الثلاثاء، إلى أن المشاركين في لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا أكدوا دعم بلدانهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وقيادتها في تيسير الجهود الدولية لمساعدة الليبيين على إيجاد حلول لمشكلاتهم بأيدي الليبيين أنفسهم.

وشددوا على ضرورة المحافظة على زخم العملية السياسية الليبية والدفع باتجاه تشكيل حكومة مؤقتة شاملة وموحدة وعلى المصادقة عليها من مجلس النواب. كما شددوا على ضرورة إجراء انتخابات وطنية شاملة في 24 ديسمبر، بحسب البيان الصادر.

وأوضح البيان، أن لجنة المتابعة الدولية جددت دعمها للجنة العسكرية المشتركة (5+5) في الدفع باتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020.

شدد المبعوث الخاص على أهمية إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته، بما في ذلك من خلال إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة واحترام حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة واحترام السيادة الليبية.

فيما حضر يان كوبيش، اجتماع مجموعة العمل السياسية المنبثقة عن عملية برلين، حيث تضمنت الجلسة إحاطتين قدمها كل من رئيس المجلس الرئاسي المكلف، محمد المنفي، ورئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد الدبيبة.

كما أجرى المبعوث الخاص، محادثات هاتفية منفصلة مع رئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد الدبيبة، ومع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وشدد على أهمية المضي قدماً في عقد جلسة رسمية لمجلس النواب في 8 مارس لمناقشة التصويت على منح الثقة للحكومة التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف.

كما شجع “كوبيش” رئيس الوزراء المكلف على تقديم تشكيلة الحكومة على وجه السرعة.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، واصل المبعوث الخاص جهوده المستمرة لحشد الدعم الإقليمي والدولي لعملية الحوار الليبي التي يضطلع بها الليبيون ويمتلكون زمامها في مساراتها الثلاثة الأمنية والعسكرية، والسياسية، والمالية والاقتصادية بغية الإسراع في وتيرة تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي واتفاق وقف إطلاق النار.

ولفت البيان، إلى أن “كوبيش” زار إيطاليا وتركيا حيث التقى بوزيري الخارجية الإيطالي لوجي دي مايو والتركي مولود شاويش أوغلو.

كما أجرى مشاورات مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، من بينهم وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، ووزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، ومستشار السياسة الخارجية والأمن بالمستشارية الألمانية، الدكتور يان هاكر، ومساعد وزير الخارجية المصري، نزيه النجاري، والسفير محمد أبو بكر، ونائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ميرسيا جيوانا، والمبعوث الفرنسي الخاص، فريدريك ديزانيو، وسفير الإمارات العربية المتحدة في ليبيا سالم الزعبي، بحسب البيان.