كوبيتش يحشد الدعم الوطني والدولي للدفع بعملية الحوار الليبية-الليبية

قدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا في 25 فبراير إحاطة إلى الاجتماع الرسمي رفيع المستوى للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا عن التقدم المحرز في الحوار ذي المسارات الثلاثة وعن الجهود الجارية التي تبذلها الأمم المتحدة للمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بحسب ما قالت البعثة في بيان لها الثلاثاء.

وقالت البعثة إن المشاركين في لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا أكدوا “دعم بلدانهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وقيادتها في تيسير الجهود الدولية لمساعدة الليبيين على إيجاد حلول لمشكلاتهم بأيدي الليبيين أنفسهم. وشددوا على ضرورة المحافظة على زخم العملية السياسية الليبية والدفع باتجاه تشكيل حكومة مؤقتة شاملة وموحدة وعلى المصادقة عليها من مجلس النواب.كما شددوا على ضرورة إجراء انتخابات وطنية شاملة في 24 ديسمبر”.

وأضاف البيان أن “لجنة المتابعة الدولية جددت دعمها للجنة العسكرية المشتركة (5+5) في الدفع باتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، شدد المبعوث الخاص على أهمية إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته، بما في ذلك من خلال إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة واحترام حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة واحترام السيادة الليبية”.

كما قالت إن المبعوث الخاص أجرى “محادثات هاتفية منفصلة مع رئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد الدبيبة، ومع رئيس مجلس النواب، السيد عقيلة صالح. وشدد على أهمية المضي قدماً في عقد جلسة رسمية لمجلس النواب في 8 مارس لمناقشة التصويت على منح الثقة للحكومة التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف. كما شجع رئيس الوزراء المكلف على تقديم تشكيلة الحكومة على وجه السرعة”.