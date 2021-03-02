«المريمي»: عقيله صالح لم يصدر أي قرار بشأن استقالة على الحبري

قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح لم يصدر أي رد رسمي حتى الآن حول استقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري .

وأضاف المريمي، في تصريحات صحفية:” من الممكن أن نقوم بإقناع الحبري بالتراجع عن هذا القرار لأنه سيكون له دور كبير في توحيد المؤسسات المصرفية الذي نسعى إليه منذ فترة” .

وكان محافظ مركز ليبيا المركزي علي محمد سالم الحبري، قد تقدم باستقالة مسببة إلى رئيس مجلس النواب عقيله صالح، مطالبا بإحالته للتقاعد بسبب الأزمات الاقتصادية وغياب الحماية الأمنية للعاملين بالمصرف.

وبحسب خطاب وجهه “الحبري” إلى رئيس البرلمان، فإن أكد أن مصرف ليبيا المركزي قام منذ العام 2014 وحتى تاريخه بتقديم بكل ما يمكن قانونا من توفير الأمكانيات في الحدود المتاحة والممكنة بحيث يكون هناك توازن قدر الإمكان بين الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد وبين إمكانيات التمويل المحدودة وشبه المنعدمة.

ولفت الحبري، في خطابه الذي حصلت “الساعة24″ على نسخه منه، إلى أن هناك استمرارا في غياب القدرة على التمويل بسبب اعتماد الدولة على المصدر الوحدي وهو النفط والغاز، يجعل من المستحيل تدبير التمويل سبب وصول الدين العام إلى مستوى يجعل الاستمرار فيه ضررا اقتصاديا على مستوى القطاع المصرفي والاقتصاد الكلي للدولة.

وتابع:” لصعوبة استمرار توفير التمويل ووضع الكثير من الضغوط علينا بشكل يصعب التعامل معه بسبب غياب الحماية الأمنية للمصرف والعاملين به”.

واختتم خطابه:” اتقدم بطلبي هذا راجيا إحالتي إلى التقاعد لبلوغي السن القانونية وفقا للوائح البنك المركزي”.