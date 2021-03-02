ديوان المحاسبة: على الجهات العامة مد “إدارة القضايا” بالمستندات لضمان حقوق الدولة بالمنازعات

عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اجتماعا مع المستشار رئيس إدارة القضايا، بحضور عدد من المختصين من إدارة القضايا وديوان المحاسبة.
وذكر ديوان المحاسبة في بيان له طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع الذي جرى أمس الاثنين، جرى خلاله بحث آليات التواصل بين إدارة القضايا والجهات العامة لمجابهة القضايا والمنازعات الخارجية المرفوعة ضد الدولة الليبية.
وأشاد رئيس إدارة القضايا بالدور الذي يبذله ديوان المحاسبة من خلال تقاريره ومذكراته حول بعض القضايا والتي كان لها الأثر البارز في الحصول على عدة أحكام لصالح الدولة الليبية.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على حث كافة الجهات العامة للتواصل مع إدارة القضايا ومدها بالمستندات المنجزة التي تضمن حقوق الدولة وتعيين الإدارة أثناء إعداد الدفاع عن الدولة الليبية في الداخل والخارج وبما يؤدي إلى حفظ المال العام.
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