البعثة الأممية: لسنا معنيين بالرد أو التعليق على تقرير منح الرشاوى

ليبيا- شددت البعثة الأممية على وجوب اجتماع مجلس النواب لتدارس التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة.

موقف البعثة جاء في بيان صحفي صدر عنها تابعته صحيفة المرصد أشارت خلاله إلى عدم تلقيها التقارير التي يقدمها فريق الخبراء الأممي للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي فالفريق كيان مستقل ومنفصل تماما عن البعثة الأممية يقدم تقاريره إلى اللجنة.

وأضاف البيان أن البعثة تتابع الاستعدادات الجارية لعقد جلسة لمجلس النواب في مدينة سرت في الـ8 من مارس الجاري مبينة أن المزاعم التي تتداولها التقارير الإعلامية حول الرشاوى الممنوحة خلال انعقاد ملتقى الحوار السياسي في تونس لا يمكن التعليق عليها.

واختتمت البعثة بيانها بالتأكيد على أنها غير معنية بالتعليق أو الإجابة عن أي استفسارات حول التقرير الأخير وأن المعني بذلك هو لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي.

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