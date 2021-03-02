العريبي: أكثر من 120 نائبا جاهزون لحضور جلسة سرت

أكد عضو مجلس النواب الليبي عيسي العريبي أن أكثر من 120 نائباً جاهزون لحضور جلسة البرلمان في مدينة سرت.

وأوضح العريبي، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن النواب مستعدون لحضور الجلسة حسب الدعوة الموجهة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة بالشكل القانوني.

ودعا صالح مجلس النواب للانعقاد في الحادية عشرة صباح يوم 8 مارس المقبل في سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

واشترط صالح لانعقاد مجلس النواب في سرت تأكيد لجنة “5+5” تأمينها.

وبحسب بيان مجلس النواب، الجمعة الماضي، الذي طالعته “الساعة 24″، فإن رئيس مجلس النواب أكد أنه إذا تعذر عقد الجلسة في سرت ستكون طبرق مقر الجلسة، داعيا لجنة “5+5” للرد رسميا بوقت كافٍ على المجلس.

بدورها، أكدت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، الأحد الماضي، أن مكان الاجتماع في سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.