نصية: لائحة مجلس النواب تلزم رئيس الحكومة بعرض تشكيلته الوزارية على الأعضاء

قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن النظام الداخلي للمجلس يلزم رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتقديم تشكيلة حكومته وبرامج عملهم للمجلس.

وأكد نصية في بيان له أن «المادة 178 من النظام الداخلي لمجلس النواب تلزم رئيس الحكومة المكلف بتقديم تشكيلة حكومته وبرنامج عملها إلى مجلس النواب»، موضحاً أن ذلك يجب أن يكون لكل الأعضاء وليس الرئاسة فقط.

ودعا صالح مجلس النواب للانعقاد في الحادية عشرة صباح يوم 8 مارس المقبل في سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

واشترط صالح لانعقاد مجلس النواب في سرت تأكيد لجنة “5+5” تأمينها.

وبحسب بيان مجلس النواب، الجمعة الماضي، الذي طالعته “الساعة 24″، فإن رئيس مجلس النواب أكد أنه إذا تعذر عقد الجلسة في سرت ستكون طبرق مقر الجلسة، داعيا لجنة “5+5” للرد رسميا بوقت كافٍ على المجلس.

بدورها، أكدت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، الأحد الماضي، أن مكان الاجتماع في سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.