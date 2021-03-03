وزير الخارجية التونسي: استقرار ليبيا سينعش اقتصادنا 

أكد وزير خارجية تونس عثمان الجرندي أن عودة الاستقرار إلى ليبيا سيساهم في الانتعاش الاقتصادي لبلاده، من خلال استعادة المبادلات ودفع نسق التعاون وبناء شراكة جديدة.

وقال الجرندي في كلمته بالبرلمان التونسي، إن “عودة الاستقرار إلى ليبيا بعد استكمال المسار السياسي في هذا البلد الشقيق، سيساهم في فتح آفاق واعدة لخلق الانتعاش الاقتصادي المنشود في بلادنا من خلال استعادة المبادلات ودفع نسق التعاون وبناء شراكة جديدة من أجل تحقيق التنمية والرفاه في البلدين”.

وأصاف أن “الفترة المقبلة ستعرف أيضا مزيد التركيز على التعاون مع بلدان القارة الإفريقية نظرا للأهمية التي توليها تونس إلى البعد الإفريقي في سياستها الخارجية وللفرص الهامة والواعدة التي تتوفر عليها هذه القارة في عديد المجالات”.