الجنوب يسجل 79 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالتي وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في بلديات الجنوب أمس الثلاثاء، و21 حالة شفاء، إضافة إلى وفاة مصابين اثنين.

وتسلم المختبر المرجعي التابع للمركز 156 عينة، ظهرت سلبية 77 عينة منها، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتوزعت الإصابات بواقع 54 حالة في سبها، و16 حالة في الشاطئ، وأربع حالات في مرزق، و3 حالات في تمنهنت، وحالة في كل من تراغن والقطرون، بينما سجلت حالتا الوفاة في سبها.

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