ليبيا الان

الواحة توزع عيادات متنقلة على مواقعها النفطية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت شركة الواحة للنفط، أمس الثلاثاء، أنها تسلمت سبع سيارات إسعاف “عيادات متنقلة”، وذلك لتوزيعها على مواقعها النغطية في كافة أنحاء البلاد.

وقالت الشركة وفق بيان على صفحتها بموقع فيسبوك، إنها ستوزع سيارات الإسعاف على حقول “السماح” و”الظهرة” و “الفارغ و “جالو” و”الواحة” و”ميناء السدرة” و “مكتب الشركة بطرابلس”.

وتتوافر في السيارات الجديدة تجهيزات تامة بمعدات الإسعافات الأولية، وبعض الأجهزة الحديثة التي تساعد في إنقاذ حياة المرضى أو المصابين والوصول بهم إلى أقرب مكان لتلقي العلاج اللازم.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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