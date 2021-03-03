«القويري»: لماذا تعلن الشرطة يوميا ضبط سحرة ولا نجدها تقبض على لصوص الكوابل؟

أبدى عمر القويري، رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية، تعجبه من الأخبار اليومية المتعلقة بضبط الشرطة ساحر أو اكتشاف سحر في المقابر، متسائلا: “ألن نجد يوم عمل تقبضون فيه على لصوص كوابل الكهرباء؟”.

وقال القويري، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “يومياً في ليبيا تعلن قوات المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية القبض على ساحر أو اكتشاف سحر في المقابر”.

وأضاف “تتناقل هذه الأخبار الوهمية صفحات التواصل الاجتماعي الليبي وتتحول الى حديث المرابيع والمقاهي”.

وتابع “ألا نحظى منكم بيوم عمل واحد تقبضون فيه على لصوص كوابل الكهرباء؟ وتجار خردة النحاس؟”.