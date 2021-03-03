ممثلة الصحة العالمية تقيم الوضع الصحي في شرق ليبيا

اجتمعت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، أمس الثلاثاء، مع وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، لمتابعة وتقييم الوضع الصحي في شرق ليبيا بعد زيارات أجرتها لعدد من مراكز العزل.

وناقشت ممثلة الصحة العالمية مع وزير الصحة الأوضاع الصحية وآليات العمل المشترك في تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيمات ضد فيروس كورونا وضمان تحسين الإجراءات المتخذة بشأن مواجهة التحديات الصحية العامة في ليبيا، وآلية النهوض بالرعاية الصحية الأولية بالبلديات.

كما تطرق اللقاء إلى المساعدات الدولية ودورها في تنمية القدرات في القطاع الصحي لضمان تطبيق الحملة الوطنية للتطعيمات لمكافحة انتشار فيروس كورونا والخطط الموضوعة لصد انتشار الجائحة، ودعم منظمة الصحة العالمية للقطاع الصحي في البلاد والاحتياجات الخاصة بالمستشفيات.

وجاءت زيارة هوف بعد جولة في سرت في إطار الوقوف على جاهزية المؤسسات الطبية في ليبيا، ووعدت حسب بيان أصدرته المنظمة، بأن الأخيرة ستدعم خدمات الطوارئ الإسعافية وبرامج التعليم الطبي، لتعزيز قدرات الطواقم الطبية.