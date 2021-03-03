أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة ورياح مثيرة للأتربة غربا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد غالبية مناطق غرب البلاد طقسا متقلبا ورياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 12 و28 درجة مئوية.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، تصل سرعتها أحيانا إلى 50 كيلومتر في الساعة، خصوصا على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و22 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

الطقس قليل الغيوم إلى صافي، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

الطقس مشمس، بينما تتكاثر السحب من حين لآخر، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على الحمادة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والرمال على أغلب المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية.

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