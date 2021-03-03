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الثني يتعهد بتسليم السلطة عقب جلسة المصادقة على الحكومة الجديدة

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

طالب رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني،  كافة الوزراء في حكومته  بضرورة الاستعداد لتسليم الحكومة الجديدة حال منحها الثقة من قِبل مجلس النواب .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الثني في مدينة بنغازي مع لجان الجرد بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، مشدداً على ضرورة الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بجرد الأصول الثابتة والمنقولة وجميع الإجراءات الإدارية والمالية، تمهيداً لإجراءات تسليم الحكومة الجديدة بمجرد منحها الثقة من مجلس النواب.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب دعا الأعضاء للانعقاد في الحادية عشرة صباح يوم الثامن من مارس المقبل في سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة.

واشترط صالح لانعقاد مجلس النواب في سرت تأكيد لجنة “5+5” تأمينها.

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