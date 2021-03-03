صحة الوفاق تعتمد نتائج امتحانات المعاهد الصحية المتوسطة

اعتمد وزير الصحة المكلف بحكومة الوفاق لطفي عمار، أمس الثلاثاء، نتائج امتحانات الدور الأول لـ 23 معهدا صحيا متوسطا للعام الدراسي 2019-2020.

وجرى اعتماد النتائج بديوان وزارة الصحة بحضور مديري إدارة الشؤون الطبية، ووحدة التعليم الصحي، ورئيس الدراسة والامتحانات.

وقالت فاطمة الوافي رئيس قسم التمريض بوزارة الصحة، إن عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحانات بلغ (379) طالباً وطالبة، نجح منهم (324) طالباً وطالبة، بنسبة 85%.

وبلغ العدد الكلي للمعاهد الصحية المتوسطة (23) معهد موزعة على مدن طرابلس ومصراتة وتاجوراء وسبها ومرزق ومصراته ومسلاته وزليتن وغريان ومزدة والزنتان والعجيلات وصبراتة وصرمان ويفرن وزمزم وبراك الشاطئ وأوباري ووادي عتبة.

وبحسب الوزارة فقد أجريت الامتحانات النهائية لدبلوم المعاهد الصحية المتوسطة في عدد (15) معهدا، ضمن خطة الوزارة لسد العجز في التمريض بالمستشفيات، حيث بلغ عدد المتخرجين من المعهد (475) طالبا وطالبة، وجاري العمل على اعتماد الشهادات وليتم توزيع الخريجين على المستشفيات