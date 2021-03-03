قادمون من ليبيا.. منظمة إنسانية: 363 مهاجراً يقضون ليلة أخرى وسط الأمواج على متن سفينة إنقاذ

نددت منظمة إنسانية بقضاء 363 مهاجراً، ليلة أخرى وسط الأمواج على متن سفينة الإنقاذ التابعة لها، قادمين من ليبيا، دون الحظي بالموافقة على إنزالهم في ميناء آمن.

وقال طاقم سفينة (سي ووتش3) الذي قام بـ«إنقاذ 5 قوارب هجرة ومساعدة زورق سادس»، إن «على متن سفينتنا 363 شخصًا فروا من الموت في ليبيا وفي عرض البحر. ثلثهم قاصرون»، وقد «أمضوا ليلة أخرى في البحر، تحت رحمة الأمواج والبرد، وليس هذا ما يحتاجون إليه»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وكتبت المنظمة في تغريدة على مدونة (تويتر)، إن «على المهاجرين أن يهبطوا من على متن السفينة الآن».

واختتمت بـ«طلب ملاذ آمن لهؤلاء المهاجرين الذين تم إنقاذهم في خمس عمليات مختلفة».

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