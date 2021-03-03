صنع الله يناقش إدخال الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والتدفئة المركزية في جادو

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، مع عميد بلدية جادو عمرو طابونة، إدخال الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والتدفئة المركزية في المناطق الجبلية الباردة بالبلدية.

ونبهت بلدية جادو في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إلى المردود الاقتصادي الكبير للمشروع، من حيث «توفيره لمبالغ ضخمة يتم صرفها على المحروقات، إضافة إلى توفيره الطاقة الكهربائية التي تستخدم في التدفئة».

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وتناول الاجتماع، الذي حضره الخبير النفطي المهندس صالح موسى كعبر، ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط المختار عبدالدائم، مقترح ومطالبة عميد بلدية جادو بتفعيل وتشغيل بئر السدرة الغازي المغلق بمنطقة الجفارة الواقع بالحدود البلدية لبلدية جادو، وتوسيع الاستكشافات النفطية بالمنطقة.

وقال صنع الله أن المقترح أُحيل إلى الدراسة الفعلية للوصول إلي أقصى درجات الجدوى الاقتصادية للتشغيل، وعبر عن أمله في «استغلاله في القريب العاجل، لما له من مردود اقتصادي كبير برفع مستوى إنتاج الغاز للدولة، وفتح آفاق التنمية المستدامة والتنمية المكانية بالبلدية».

وتطرق الاجتماع إلى المساعدات التي يمكن أن تقدمها المؤسسة الوطنية للنفط عبر إدارة التنمية المستدامة لبلدية جادو، خاصة في مجالي الصحة ومكافحة وباء «كورونا المستجد»، والمساهمة في تشغيل المصانع المتوقفة بالبلدية.

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