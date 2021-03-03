«البشتي»: «مجلس الدولة» كيان وهمي تقلص دوره في شخص رئيسه

أكد المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي، أن مجلس الدولة الاستشاري، كيان لا شرعية له ولا دور حقيقي، مشيرا إلى أنه فرض استمرار وجوده فقط بقوة الأمر الواقع.

وقال البشتي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “يوجد کيان غريب عجيب لا شرعية ولا دور حقيقي له، اسمه (المجلس الأعلى للدولة)”.

وأضاف “فرض هذا الكيان استمرار وجوده فقط بقوة الأمر الواقع، وقوة من يمثلهم هذا الكيان، وليس من خلال أي شرعية، وفقط كي يفرضوا أنفسهم کشركاء في السلطة بدون أي وجه حق”.

وتابع “من ثم تقلص دور هذا الكيان الوهمي في شخص رئيسه، الذي بات يمارس دورا كمسؤول سياسي من خلال سلطة الأمر الواقع التي فرضها حزبه”.