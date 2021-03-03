ليبيا الان

«البشتي»: «مجلس الدولة» كيان وهمي تقلص دوره في شخص رئيسه

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي، أن مجلس الدولة الاستشاري، كيان لا شرعية له ولا دور حقيقي، مشيرا إلى أنه فرض استمرار وجوده فقط بقوة الأمر الواقع.

وقال البشتي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “يوجد کيان غريب عجيب لا شرعية ولا دور حقيقي له، اسمه (المجلس الأعلى للدولة)”.

وأضاف “فرض هذا الكيان استمرار وجوده فقط بقوة الأمر الواقع، وقوة من يمثلهم هذا الكيان، وليس من خلال أي شرعية، وفقط كي يفرضوا أنفسهم کشركاء في السلطة بدون أي وجه حق”.

وتابع “من ثم تقلص دور هذا الكيان الوهمي في شخص رئيسه، الذي بات يمارس دورا كمسؤول سياسي من خلال سلطة الأمر الواقع التي فرضها حزبه”.

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البشتي المشري مجلس الدولة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لا تقل حزبه يا سيد البشتي بل قل عصابته فالأخوان عصابه تعمل بأسلوب عصابات المافيا وليست حزب فأن اعتبرتها حزبا تكون قد أعليت من شأنها فليبيا منذ 2011 وهي لا دوله فكيف تكون هناك احزاب في اللا دوله لا تقل ولا تصف جماعة الأخوان علي أنها حزب بل هي عصابات مارقه لا أهداف خبيثه مثلها مثل عصابات الهاقانا تلك التي في نهايه الآمر خلقت او اوجدت دولة اسرائيل

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  • مجلس الدولة العثمانية هو مجلس شيطانى فرضته القوى الاستعمارية بلا اى سند كبديل لمكتب الارشاد الاخوانى لان الناس تكره الاخوان والغريب ان مسميات الاخوان دائما عكس الواقع فهم اشبه بمن يضع لافتة على بيت دعارة مكتوب عليها مركز للاعمال الخيرية لرعاية الارامل والايتام لتضليل العدالة وتجد فمجلس الدولة الخرفانى هو الد اعداء الدولة ويدعم اللحتلال العثماتى وجلب مرتزقة عكس المفروض من الاسم دعم سيادة الدولة ونسى هذا الحشرى ان امثاله من المنافقبن موجودين من زمان وفضحهم القرآن الذى يقولوا عنهم دستورنا ولانهم اغبياء فانهم يطبقون حرفيا صفات المنافقين الواردة فى قوله تعالى :-
    وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16)

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  • بيفكرنى المشرى الحشرى بواحد اخترع وظبفة وهمية لنفسه حيث وجدت واحد يختار احد ركاب الحافلة السوبرجيت من مظهره الثرى ويسير امامه ليفتح له الطريق حتى يصل لمقعده ويحصل على مبلغ من المال باحراج الراكب فمن غير المعقول بهد كل هذه الزفة الكذابة ان لا يدفع شيئا ويذكرتى باحد المتسولين جاء بجور شباك سيارة صديقى لى كنت اركب بجوارى وظل يدعى لى عدة دقائق وقال لى فى النهاية دعوت لك دعوة تسوى خمسة جنيه فرفت يدى للسماء وقلت يارب اعطيه عشرة جنيهات وقلت له عليك خمسة جنيه فرق الدعوة !! الغريب ان كل قصير مكير الا هذا الحشرى غبى ومهبول ويجبر الناس على كراهيته من اول نظرة ولاادرى كيف يشعر هذا الحقير عندما ينظر للمرآة ويرى وجهه الشيطانى القبيح

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  • المشرى هذا يعمل باسلوب غنوشى تونس مع ان الغنوشى شديد الخبث والغباء الواضح فى سحنته الاخوانية ولكنه بمتلك ثروة ضخمة قدرها احد اعضاء حزب النهضة فى تصريح له بصحيفة الصباح باكثر من مليارى دينار تونسى تجعل القرد غزال فى نظر المنتفعين حوله وقال عضو حزب النهضة ان الغنوشى طبع علاقاته مع الفاسدين وشهد شاهد من اهلها

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  • من سلوك ونمط هذه العصابات الآتيه استمد الأخوان فكرة تشكيل نظامهم العصابي المافاوي في الأعوام التسعة الأولى لتأسيس الهاغاناه، كانت الأوضاع مستتبّة نسبياً وكانت الهاغاناه منظمة مدنية تُدار من قِبل إدارة مدنية بقيادة يسرائيل جاليلي. وما أن اندلعت الثورة العربية في 1929 والتي خلّفت 133 قتيلاُ يهودياً، تطوّر حال منظمة الهاغاناه بشكل جذري وانضم إليها آلاف الشّبان اليهود وقامت باستيراد السلاح الأجنبي وإنشاء الورش لتصنيع القنابل اليدوية والمعدات العسكرية الخفيفة وتحولت إلى جيش نظامي بعد أن كانت ميليشيا ذات تدريب متدنّي. كما حظيت هذه القوات بمساعدة بريطانية مباشرة من خلال مساهمة ضباط بريطانيين في سلطة الإنتداب بتدريب قواتها من أمثال الضابط البريطاني وينجت الذي كان يسمى بين أفراد العصابة بالصديق [4]

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