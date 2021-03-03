أخبار ليبيا 24

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الأربعاء أن الطقس متقلب مصحوب برياح جنوبية نشطة مثيرة للأثرية والغبار على اغلب مناطق غر ب ليبيا.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تصل سرعتها احيانا إلى (50) كيلومتر/ساعة خاصة على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15- 22) مْ وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد .

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب سيكون الطقس قليل الغيوم إلى صافي والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15-21) مْ ولا تتجاوز (12) مْ على الجبل الأخضر وتسجل اعتدال يوم الجمعة.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده سيكون الطقس مشمس بينما تتكاثر السحب من حين لأخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على الحمادة والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال على أغلب المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23- 28) مْ وتسجل ارتفاع يوم الجمعة على بعض المناطق.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22- 25 ) مْ.