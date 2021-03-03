شركة الكهرباء: تركيب 10 أعمدة وتجهيز برج محول بمنطقة وادى الربيع

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن إجراء توصيلة ضغط منخفض، وتركيب 10 أعمدة خشبية مع تجهيز برج محول بمنطقة وادى الربيع التابعة لدائرة توزيع بئر الأسطى ميلاد.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن فرقة الخطوط الهوائية التابعة لدائرة التركيبات العامة المرقب تواصل أداء عملها الفني «من أجل راحة المواطن الكريم».

ديوان المحاسبة يلزم «الكهرباء» بتقديم جدول بمشاريع الصيانة العاجلة في موعد أقصاه الاثنين القادم

والإثنين، حدد ديوان المحاسبة للشركة العامة للكهرباء موعد أقصاه الاثنين المقبل لتقديم «جدول محددا يضم مشاريع الصيانة العاجلة والتي تكون جاهزة قبل الذروة الصيفية القادمة وتسهم في إضافة 1000 ميجاوات على الأقل»، وفق ما نشره الديوان عبر صفحته على «فيسبوك».

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