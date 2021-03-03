تونس تشدد إجراءات مراقبة الوافدين من ليبيا

شدّدت السلطات التونسية من إجراءات مراقبة ومتابعة القادمين من ليبيا وذلك بعد الإعلان عن إصابات بالسلالة البريطانية المتحورة من كورونا.

وأوضح مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بولاية مدنين، زيد الغنز: ” إنّ الجهات الصحية شدّدت إجراءات مراقبة ومتابعة الليبيين الوافدين سواء بالمعبر الحدودي رأس الجدير أو بمختلف المصحات التي يتوجهون لها للعلاج، وذلك على خلفية كشف السلالة البريطانية بليبيا خلال الفترة الماضية”.

وأوضح الغنز، بأنّ هذا التشديد يأتي ضمن خطة تهدف لوقاية البلاد من وصول السلالة السريعة الانتشار إليها.

ودعا العنز، في المقابلة التي نقلتها إذاعة شمس إف إم المحلية جميع الأطراف الصحية الناشطة في المنفذ الحدودي أو بالمصحات الخاصة لأخذ اليقظة والحذر من القادمين من ليبيا سواءً عبر سيارات خاصة أو سيارات الإسعاف، وذلك لمنع تسرب السلالة الجديدة لتونس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية