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تونس تشدد إجراءات مراقبة الوافدين من ليبيا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدّدت السلطات التونسية من إجراءات مراقبة ومتابعة القادمين من ليبيا وذلك بعد الإعلان عن إصابات بالسلالة البريطانية المتحورة من كورونا.

وأوضح مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بولاية مدنين، زيد الغنز: ” إنّ الجهات الصحية شدّدت إجراءات مراقبة ومتابعة الليبيين الوافدين سواء بالمعبر الحدودي رأس الجدير أو بمختلف المصحات التي يتوجهون لها للعلاج، وذلك على خلفية كشف السلالة البريطانية بليبيا خلال الفترة الماضية”.

وأوضح الغنز، بأنّ هذا التشديد يأتي ضمن خطة تهدف لوقاية البلاد من وصول السلالة السريعة الانتشار إليها.

ودعا العنز، في المقابلة التي نقلتها إذاعة شمس إف إم المحلية جميع الأطراف الصحية الناشطة في المنفذ الحدودي أو بالمصحات الخاصة لأخذ اليقظة والحذر من القادمين من ليبيا سواءً عبر سيارات خاصة أو سيارات الإسعاف، وذلك لمنع تسرب السلالة الجديدة لتونس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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