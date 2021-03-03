غدا.. تسيير أول رحلة رسمية لطيران برنيق من مطار بنينا

شارك وفدٌ من إدارة بنينا الدولي في الرحلة التدشينية الثانية لشركة برنيق للطيران إلى مطار الابرق وطبرق الدوليين، والتي انطلقت من مطار بنينا الدولي صباح الأمس الثلاثاء 2021.03.02 م.

وأوضحت إدارة مطار بنينا، أن الرحلة تأتي في إطار بدء الشركة بتسيير أول رحلاتها رسمياً اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق 2021.03.04م.

وكانت شركة برنيق للطيران، قد أعلنت في وقت سابق حصولها على رخصة التشغيل الجوي AOC مؤكدة أنها ستباشر رسمياً رحلاتها من وإلى مطار بنينا الدولي اعتباراً من الخميس القادم، وستكون البداية بالرحلات الداخلية لمطار معيتيقة وبمعدل خمس رحلات في الأسبوع.