الطيران العراقي يوجه 10 ضربات لتنظيم “داعش” شمالي البلاد

بغداد 03 مارس 2021 (وال) -أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، عن توجيه (10) ضربات جوية ضد أوكار تنظيم “داعش” في محافظتي صلاح الدين وكركوك، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقالت الخلية في بيان تلقته الوكالة أن “طائرات(F_16) العراقية شنت، صباح اليوم، سلسلة ضربات جوية، في المنطقة المحصورة بين شمالي صلاح الدين وجنوب غربي كركوك”.

واضافت ان “ذلك تم بإشراف وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة”، مشيرة إلى أنها “وجهت (10) ضربات، أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين وتدمير مجموعة من الأوكار”.(وال بغداد) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال