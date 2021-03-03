صنع الله: نؤكد دعمنا للجنة إدارة معهد النفط الليبي

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أمس الثلاثاء، اجتماعا مع رئيس لجنة الادارة الجديدة لمعهد النفط الليبي خالد محمد خليفة، لبحث سبل دعم معهد النفط الليبي ولجنة الإدارة الجديدة التي استلمت مهاهما يوم الاحد الماضي.

وأكد صنع الله، على أهمية معهد النفط الليبي باعتباره يملك إمكانيات هائلة وزاد بشري كبير ينبغي استغلاله الاستغلال الأمثل، ليكون للمعهد مكانته واسمه بين المعاهد العالمية وأوضح انه على لجنة الإدارة للمعهد استغلال الفرص من خلال التواصل والعمل مع بيوت الخبرة العالمية للاستفادة ونقل الخبرات، مؤكداً على أهمية إعطاء فرصة للشباب الذي يمتلك القدرة على الإنجاز في إدارة اقسام وادارات المعهد المختلفة، متمنياً التوفيق لرئيس لجنة الإدارة الجديد ولزملائه في أداء مهامهم وتحقيق مستهدفات المؤسسة الوطنية للنفط وطموحاتها، كما أكد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة دعم ووقوف المؤسسة الى جانب لجنة الإدارة الجديدة على جميع الاصعدة لكي تتمكن من أداء مهاهما على الوجه الأكمل .