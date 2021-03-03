السايح يبحث مع سفير بوركينا فاسو سبل التعاون الانتخابي

ناقش رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع سفير بوركينا فاسو لدى ليبيا، إبراهيم ترواري «سبل التعاون الانتخابي».

جاء ذلك خلال استقبال السايح الأربعاء لسفير بوركينا فاسو والوفد المرافق له بمقر المفوضية، وفق صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وأشارت المفوضية إلى أن هذا اللقاء «في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا».

ويوم الخميس، بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو سابادل، مستجدات العملية الانتخابية وفق المعطيات السياسية الراهنة.

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