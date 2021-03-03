الدولار يواصل الارتفاع أمام الدينار واستقرار اليورو والإسترليني في السوق الموازية

واصل الدولار الأميركي الارتفاع أمام الدينار الليبي، ليسجل 5.19 دينار مقابل 5.18 دينار أمس.

وكان الدولار ارتفع بنحو 5 قروش أمس الثلاثاء، بعدما سجل 5.13 دينار أول من أمس.

فيما استقرت معظم العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام الدينار، في تعاملات اليوم الأربعاء، وأبرزها سعر صرف اليورو عند 6.20 دينار.

كما استقر الجنيه الاسترليني عند 7.05 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

وحافظ الدينار على استقراره أيضا أمام العملة التونسية عند 1.89 دينار، وكذلك الليرة التركية عند 0.71 دينار .

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