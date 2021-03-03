“غرفة طرابلس” توقع مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية في صفاقس

وقّعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ، على مذكرة تفاهم مع مسؤولي الغرفة التجارية في صفاقس التي يزور ممثليها ليبيا هذه الأيام بهدف الرفع من التبادل التجاري واتفق الطرفان على ستة نقاط رئيسة بينها مراجعة وتفعيل كافة الاتفاقيات

كما شدد رجال الأعمال من الجانبين، على أهمية رفع توصيات للحكومتين بهدف إقامة منطقة تجارية وسوق حرة بالقرب من الحدود، إلى جانب وضع خطط لإقامة دورات تدرييبية يشارك فيها الجانبان الليبي والتونسي وتشجيع الشباب في مشاريعهم المتوسطة والصغرى

فيما ناقش رجال الاعمال ضرورة تسهيل الاجراءات الجمركية وعمليات التصدير بين البلددين

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