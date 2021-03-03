أسعار العملات أمام الدينار في السوق الرسمية (الأربعاء 3 مارس 2021)

واصل السعر الرسمي لصرف الدولار استقراره مقابل الدينار في السوق الرسمية، في حين صعد سعر الجنيه الإسترليني واليورو خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.47 دينار، في حين ارتفع متوسط سعر صرف اليورو إلى 5.40 دينار مقابل 5.38 دينار الأربعاء، وصعد الجنيه الاسترليني إلى 6.23 دينار مقابل 6.22 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف المركزي.

كما تراجع الفرنك السويسري إلى 4.88 مقابل 4.89 دينار، بينما انخفضت الليرة التركية إلى 0.60 دينار مقابل 0.61 أمس. وفيما يخص العملات العربية، فقد ارتفع الدينار التونسي إلى 1.64 مقابل 1.63 دينار ، بينما لم يطرأ تغيير على سعري صرف الريال السعودي والدرهم الإماراتي اللذين سجلا 1.19 دينار و1.21 دينار على الترتيب.

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