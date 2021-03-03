“الائتلاف السوري” ينفي إرساله “مقاتلين” إلى ليبيا

نفى رئيس الائتلاف السوري المعارض نصر الحريري، إرسال “الجيش الوطني السوري”، والائتلاف، مقاتلين إلى ليبيا.

ويأتي نفي الحريري، بعد أن أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل أيام، أن ليبيا تشهد تواجد لـ “المرتزقة” من حملة الجنسية السورية على أراضيها، على الرغم من مرور نحو شهر كامل على انتهاء المهلة المحدد لانسحاب “القوات الأجنبية” منها،

في وقت سابق، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل 10 أيام، أن ليبيا تشهد تواجد لـ “المرتزقة” من حملة الجنسية السورية على أراضيها، على الرغم من مرور نحو شهر كامل على انتهاء المهلة المحدد لانسحاب القوات الأجنبية “المرتزقة” منها، والتي انبثقت عن التوافق الذي جرى توقيعه في الـ 23 من أكتوبر الماضي من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 برعاية أممية، إذ كان من المفترض خروج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا خلال مدة أقصاها 3 أشهر منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار وانتهت المدة في الـ 23 من يناير.

وأكد المرصد السوري، أن هناك عمليات التجنيد متواصلة في الداخل السوري بغية إرسال مقاتلين إلى الأراضي الليبية.

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