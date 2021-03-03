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«أوحيدة»: السراج يأمر بعدم التواصل مع المنبثقين عن الحوار.. ولا يهتم بمن يعمل تحت أوامر الاحتلال

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الكاتب الصحفي علي أوحيدة، في تغريدة له عبر عبر حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء، إن “السراج يأمر بعدم التواصل مع المنبثقين عن الحوار”، مردفًا أنه “لا يهتم بالذين يتعاملون تحت أوامر الاحتلال”.

وكانت وسائل الإعلام الليبية قد تداولت صباحا خبراً مفاده أن رئيس المجلس الرئاسي فائـز السراج أصدر  قـراراً  يُلزم فيه جميع الـوزراء والأجهزة الإدارية والشركات العامة بعدم التواصل وعقد أي اجتماع مع القيادات السياسية المنبثقة عن الحوار السياسي، في إشارة إلى  حكومة الدبيبة و المجلس الرئاسي الجديد”حتى يتحصلون على “الشرعية”.

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أوحيدة السراج

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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