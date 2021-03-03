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شكشك يتابع ملف المنازعات الدولية مع إدارة القضايا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، المنازعات والقضايا الخارجية المرفوعة ضد الدولة الليبية خلال اجتماع موسع رفقة رئيس إدارة القضايا.

وتناول البحث، أهمية متابعة الملفات الخارجية ودور إدارة القضايا في الحصول على عدد من الأحكام لصالح الدولة الليبية، أمام عدد من الجهات.

وشدد شكشك خلال الاجتماع، الذي عقد الثلاثاء في طرابلس، على أهمية التعاون المستمر مع إدارة القضايا واستمرار مدّها بكافة المستندات التي من شأنها تضمن حقوق الدولة الأمر الذي سيسهم في الحفاظ على المال العام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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