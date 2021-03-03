«مكافحة الأمراض»: 618 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 924 شخصا ووفاة 3 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 02 مارس 2021 م وفقا للبيان رقم (343).

واستلم المركز عدد (3764) عينة لفيروس موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1222) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1260) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (401) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (156) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (111) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (132) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (118) عينة، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (21) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (80) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (2) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (60) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (4) عينات، مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (197) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3146) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (618) عينة موجبة لفيروس كورونا (480 جديدة + 138 مخالطة)، بينما وصلت نسبة الحالات الموجبة لفيروس كورونا إلى (16.4%).

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 249 حالة جديدة

عدد 49 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 48 حالة مخالطة

3.جنزور

عدد 27 حالة جديدة

4.المنشية الجميل

عدد 3 حالة جديدة

5.الرياينة

عدد 5 حالة جديدة

6.زليتن

عدد 7 حالة جديدة

7.الخمس

عدد 3 حالة جديدة

8.القره بوللي

عدد 9 حالة جديدة

9.غدامس

عدد 2 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

10.قصر بن غشير

عدد 11 حالة جديدة

11.السائح

عدد 4 حالة جديدة

12.العامرية

عدد 6 حالة جديدة

13.ككلة

عدد 4 حالة جديدة

14.الماية

عدد 12 حالة جديدة

15.بني وليد

عدد 22 حالة جديدة

16.تازربو

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

17.سبها

عدد 46 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

18.الشاطئ

عدد 16 حالة جديدة

19.تراغن

عدد 1 حالة جديدة

20.القطرون

عدد 1 حالة جديدة

21.مرزق

عدد 4 حالة جديدة

22.البوانيس

عدد 3 حالة مخالطة

23.طبرق

عدد 1 حالة جديدة

24.الزاوية الجنوب

عدد 5 حالة جديدة

25.زواره

عدد 20 حالة مخالطة

26.السواني بن ادم

عدد 7 حالة جديدة

27.الزاوية الغرب

عدد 3 حالة جديدة

28.الزهراء

عدد 1 حالة جديدة

29.جادو

عدد 7 حالة جديدة

30.المعمورة

عدد 1 حالة جديدة

31.صبراته

عدد 10 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

32.القواليش

عدد 2 حالة جديدة

33.يفرن

عدد 9 حالة جديدة

34.الرجبان

عدد 1 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 924 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 786 حالة في طرابلس

2.عدد 35 حالة في زواره

3.عدد 48 حالة في مصراته

4.عدد 2 حالة في الخمس

5.عدد 3 حالات في تازربو

6.عدد 9 حالات في قصر بن غشير

7.عدد 17 حالة في الزاوية الغرب

8.عدد 3 حالات في القلعة

9.عدد 21 حالة في سبها

تفاصيــــــل الــــ ( 3 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في نالوت

2.عدد 2 حالة في سبها

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 135585

2.الحالات النشطة : 10363

3.المتعافين : 123003

4.الوفيات : 2219