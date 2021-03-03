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الشيباني: الدعوة لتأجيل منح الثقة للحكومة هي إضاعة للوقت ومدعاة لخلط الأوراق وإرباك المشهد

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني على انتظار تقرير لجنة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن رشاوى قدمت لعدد من اعضاء ملتقى الحوار بتونس.

الشيباني اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن ذلك إضاعة للوقت، ومدعاة لخلط الأوراق، وإرباك المشهد الليبي.

وأشار إلى أن هذه الاتهامات تحتاج إلى تحقيقات ومحاكم ومحامين ومدعين واستئناف وغيره، وقد تستغرق أكثر من سنة استنادًا على القاعدة القانونية ” المتهم بريء حتى تتبت إدانته”.

كما دعا إلى منح الثقة للحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاده ولتأخذ العدالة مجراها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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