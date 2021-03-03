حسام زكي: نريد أن تكون ليبيا لليبيين ويتم القضاء على المليشيات 

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن “هناك تطورات في الملف الليبي، وأن هذه التطورات من الممكن أن تقود ليبيا لبر الأمان”.

وقال «زكي» خلال حواره ببرنامج “مساء dmc” المُذاع على قناة “dmc” المصرية، إن “الملف الليبي من الملفات المهمة بالنسبة للجامعة العربية، ولكل دورة تكون هناك قرارات”.

وتابع؛ “لا نريد مرتزقة، بل أن تكون ليبيا لليبيين، ويتم القضاء على الميلشيات، ويكون هناك كيان واحد وحكومة واحدة وسلاح ليبي واحد”، موضحًا أنه “خلال الفترة المقبلة سيكون هناك تحديات كثيرة حتى نهاية العام”.

وأوضح «زكي» أن “هناك بعض الأمور وبعض العناصر تهدد الاستقرار فى ليبيا”، مردفًا أن “الجامعة العربية تتواصل وتتعاون مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة؛ حتى يكون هناك مواقف متطابقة لكي يكون هناك استقرار في ليبيا”.