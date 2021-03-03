السايح يناقش سبل التعاون الانتخابي مع سفير بوركينا فاسو

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأربعاء، سفير دولة بوركينا فاسو لدى ليبيا، إبراهيم ترواري، والوفد المرافق له، لبحث دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون في المجال الانتخابي بين الإدارتين الانتخابيتين في كلا البلدين، تأكيداً على حرص الطرفين على بناء علاقات قوية بين مؤسسات الاتحاد الأفريقي، واستعرض اللقاء مناقشة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين في مجال تبادل الخبرات والمعلومات ذات العلاقة بإدارة وتنفيذ العمليات الانتخابية.

من جانبه أشاد تراوري، بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمون عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية، معرباً عن شكره للمفوضية بتلبية الدعوة التي وجهتها لها سفارة بوركينا للمشاركة في مراقبة الانتخابات خلال نوفمبر من العام المنصرم.