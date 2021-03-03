المركزي يشرع في صرف مرتبات شهري يناير وفبراير

شرع مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، في تنفيذ مرتبات شهري يناير وفبراير للعام 2021.

وقال المصرف، أن الخطوة تأتي تقديراً منه لحالة الضرورة، كما أنه تفادياً لتأخر صرف المرتبات نتيجة عدم اعتماد الترتيبات المالية لعام 2021، لافتا إلى أن قد بادر في 24 يناير 2021 بتقديم مقترح لترتيبات مالية مؤقتة وموحدة لشهري يناير وفبراير 2021، وتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية بمشاركة الأطراف الدولية إلا أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لم يصدر قراره باعتماد تلك الترتيبات حتى تاريخه.