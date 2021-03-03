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“رايتس ووتش” تدعو إلى خطة إنقاذ دولي لإنقاذ المهاجرين

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، من المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي، ضمان قدرة بحث وإنقاذ حكومية قوية في البحر المتوسط ودعم جهود الإنقاذ الأخرى وليس إعاقتها.

ودعت المنظمة في بيان لها، بسنّ اتفاقيات تعاون دولي لتقليل عدد الأشخاص الذين تم إنزالهم في ليبيا وإجلاء المزيد من الأشخاص مباشرةً من ليبيا لإنقاذهم من الرحلة المميتة. في نهاية المطاف ، فإن أفضل طريقة لإنقاذ الأرواح هي توسيع القنوات الآمنة والقانونية للاجئين والمهاجرين الآخرين.

وأشارت منظمة هيومن راتيس ووتش، إلى أن بداية العام 2021، ، لقي ما لا يقل عن 185 شخصًا حتفهم في امتداد المياه بين شمال إفريقيا وإيطاليا.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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