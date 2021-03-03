“رايتس ووتش” تدعو إلى خطة إنقاذ دولي لإنقاذ المهاجرين

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، من المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي، ضمان قدرة بحث وإنقاذ حكومية قوية في البحر المتوسط ودعم جهود الإنقاذ الأخرى وليس إعاقتها.
ودعت المنظمة في بيان لها، بسنّ اتفاقيات تعاون دولي لتقليل عدد الأشخاص الذين تم إنزالهم في ليبيا وإجلاء المزيد من الأشخاص مباشرةً من ليبيا لإنقاذهم من الرحلة المميتة. في نهاية المطاف ، فإن أفضل طريقة لإنقاذ الأرواح هي توسيع القنوات الآمنة والقانونية للاجئين والمهاجرين الآخرين.
وأشارت منظمة هيومن راتيس ووتش، إلى أن بداية العام 2021، ، لقي ما لا يقل عن 185 شخصًا حتفهم في امتداد المياه بين شمال إفريقيا وإيطاليا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك