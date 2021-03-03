وصول فريق دولي إلى ليبيا لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار

وصلت طليعة فريق مراقبين دوليين تضم نحو عشرة أشخاص، إلى طرابلس يوم أمس الثلاثاء، للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق في ليبيا منذ أشهر والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد، وفقا لمصادر نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح مصدر دبلوماسي في تونس، بحسب الوكالة، إن هذه الطليعة المكونة من ممثلين عن أعضاء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وخبراء من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وصلت إلى طرابلس الثلاثاء عبر العاصمة التونسية.

ويفترض أن يزور المراقبون مدينة سرت، في مهمة تستمر خمسة أسابيع، هي التحضير لنشر مراقبين لاحقًا في آلية مراقبة وقف إطلاق النار، حسب المصدر نفسه.

وذكر مصدر دبلوماسي في نيويورك، أن هذه البعثة ستقدم إلى مجلس الأمن في 19 مارس تقريرا عن وقف إطلاق النار ورحيل آلية مراقبة القوات الأجنبية.

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