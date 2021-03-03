الجازوي: يجب أن نتعلم لغة الحوار والاستماع للرأي الآخر

أعرب عضو مجلس النواب المقاطع، سعد الجازوي، عن أمنيته في أن يتمكن الليبيون من الوصول لاستحقاقات المرحلة القادمة.

وقال الجازوي في تصريحات عبر قناة “التناصح”، التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، والتي تبث من تركيا، إننا ننتظر استحقاقات المرحلة القادمة لأن المهجرين الذي يتحدثون اليوم عن حق لأنفسهم، هم يتحدثون عن حق لبناء ليبيا التي نطمح إليها ودفعنا فيها ثمنا غاليا.

وتمنى النائب المقاطع أن يتعاون الجميع كمجتمع مدني في المحافظة على حقوق المهجرين أولا، وفي إرساء ورسم إطاره لأنها تجربة جديدة.

وأضاف الجازوي: “يجب علينا أن نصبر جميعا، يصبر بعضنا على بعض، ونتعلم لغة الحوار والاستماع للرأي والرأي الآخر حتى نصل إلى بناء ليبيا”.