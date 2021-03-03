ليبيا

ابتسام اغفير |

03 March, 2021

ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بمدنية تازربو خلال أسبوع واحد إلى 52 حالة موجبة، وقال مدير قسم العزل بمستشفى تازربو الأستاذ عبدالونيس اهليل: بأن القسم أصبح عاجز عن استقبال جميع الحالات فاقتصر الإيواء على الحالات الصعبة أما الأخرى فيتم وصف العلاج لها ومن ثم تغادر المستشفى.

وأشار اهليل بأن وازرة الصحة والبلدية لم تدعما القسم بالمعدات، والتجهيزات الخاصة لمجابهة الفيروس بما فيها الماسكات، والملابس الواقية والأدوية، وإنما اعتمد القسم على المستشفى والعاملون به من أجل توفير ذلك.

وأكد على أن القسم يعاني من نقص في اسطوانات الأكسجين وعدد الأسرة وأجهزة قياس الاكسجين، موضحا أن أغلب العاملون بالقسم توقفوا عن العمل لعدم صرف مرتباتهم في هذه الفترة الحرجة التي تحتاج لتظافر الجهود لتجاوزها.

وأضاف السيد اهليل بأن قسم العزل يوجد به عدد 15 سريرا، وجهاز تنفس صناعي واحد، وعدد أربعة أجهزة قياس الضغط وتنفس، وبأنها لم يتلقى أدوية من أي جهة مسئولة عن هذا مكافحة هذا الفيروس.

ونبه اهليل على الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، ويجب إن يحترموا قرارات ونتائج اللجنة الطبية لمكافحة الوباء، ولابد لهم من الوقوف صفا واحد لمجابهة هذا الوباء، وأن على الأسرة الحفاظ على كبار السن بعدم الخروج والاجتماع في مكان واحد خاصة المناسبات التي تعد أكبر ناقل للوباء.

ووجه السيد اهليل تحية ودعم للأطباء والمتطوعين بمركز العزل تازربو لمجهودهم في مكافحة هذا الوباء وعدم التقاعس في أداء عملهم.