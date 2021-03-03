الكبير يطمئن دبيبة: تنفيذ مرتبات يناير وفبراير اليوم

قال رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد دبيبة إنه أجرى صباح الأربعاء إتصالاً هاتفياً مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير للإستعلام عن سير عملية دفع مرتبات المواطنين لشهري يناير وفبراير 2021.

وأوضح دبيبة، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «طمأنني السيد المحافظ بأنه سيتم تنفيذها (المرتبات) اليوم الأربعاء 03/03/ 2021».

وفي منتصف فبراير، التقى دبيبة محافظ المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير بمقر المصرف في العاصمة طرابلس،حيث ناقشا «جهود ضمان الاستقرار المالي والنقدي للدولة، وتوحيد مؤسسات الدولة تحقيقًا للأهداف الوطنية».

وفي وقت سابق الأربعاء، طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الأربعاء، رؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة الإدارية والمصالح والشركات العامة «بمنع التواصل مع القيادات السياسية المنبثقة عن الحوار الوطني قبل اكتسابها شرعية العمل السيادي، بما فيها عقد الإجتماعات واللقاءات دون إذن بذلك».

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