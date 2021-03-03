ليبيا مـديـريـة أمـن الـجـفارة تبحث الوضع الأمني بالمدينة بوابة إفريقيا الإخبارية/ الـجـفارة | 03 March, 2021 عـقـد مـديـر أمـن الـجفـارة عـمـيد “عـبدالـناصر الـطـيف” صـبـاح الـيـوم الإربـعـاء الـموافـق ،إجـتـماع أمـني بالـفرقـة الأولـى والـفرقـة الـثانـية ورئـيـس فـرع الـدعـم الـمركـزي الـجفـارة وفـرقـة الإسـنـاد وعـدد مـن الـضبـاط بـالـمديـريـة.

وتـم خـلال الإجـتـماع الـذي عـقـد بـمـقـر مـديـريـة أمـن الـجـفارة مـنـاقـشة الأوضـاع الأمـنـية ومـتـابعة الـتـمركـزات الأمـنـية الـعامـلـة داخـل المـنـطـقة فـي تـطبـيق الـقانـون وضـبـط الـمجـرمـين والـخارجـين عـن الـقانـون والـمجاهـرة بـالأمـن.

وفـي نـهايـة الإجـتـماع تـقـدم مـديـر الأمـن بـالـشـكر والـتقديـر لـكافـة رجـال الأمـن نـظـير الـجهـود الـتـي يـبذلـونـها مـن أجـل إرسـاء دعـائـم الأمـن والإسـتـقـرار داخـل الـمـنطـقة. رابط مختصر

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