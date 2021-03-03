“نالوت” تشهد ورشة عمل لمواجهة خطاب الكراهية

شهدت مدينة نالوت ورشة عمل نظمتها مبادرة “صناع السلام” لمواجهة خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت شعار “السند الداعم والسند المضاد”.

وتهدف الورشة التي حضرها عدد من الإعلاميين والناشطين، والمدونين من المجتمع المدني في المدينة لإطلاق حملة إعلامية موسعة بهدف وضع حدّ للتنمر وخطابات الكراهية التي انتشرت عبر الإنترنت، واستبدالها بنشر خطاب المحبة والتسامح.

وأكد نائب رئيس الجمعية العمومية لشبكة صناع السلام علي محمد مهلهل تنفيذ الشبكة لعدد من الورشات التوعوية حول هذا الموضوع في كلّ من نالوت، طرابلس، زوارة، غات، أوباري، سبها، بنغازي، طبرق، بني وليد، الجفرة، والبيضاء.

وأشار “مهلهل” إلى أنّ الشبكة تهدف لنشر قيم المحبة والتسامح بين الناس، وتسعى لحل النزاعات بين أطياف المجتمع الليبي، وزرع بذور المحبة، ومد يد العون لمؤسسات الدولة ومساعدتها على تحقيق الاستقرار المجتمعي في البلاد.

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