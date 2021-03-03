الجامعة العربية :هناك تحديات كبيرة أمام الليبيين (فيديو)

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن الملف الليبي من الملفات المهمة بالنسبة للجامعة العربية، ولكل دورة تكون هناك قرارات.

و أشار زكي خلال حواره ببرنامج “مساء dmc” المُذاع على قناة “dmc” إلى أن هناك تطورات في الملف الليبي، وأن هذه التطورات من الممكن أن تقود ليبيا لبر الأمان.



ولفت إلى أن هناك بعض الأمور وبعض العناصر تهدد الاستقرار فى ليبيا، مبينًا أن الجامعة العربية تتواصل وتتعاون مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة؛ حتى يكون هناك مواقف متطابقة لكي يكون هناك استقرار في ليبيا.

كما أوضح قائلًا: “لا نريد مرتزقة، بل أن تكون ليبيا لليبيين، ويتم القضاء على الميلشيات، ويكون هناك كيان واحد وحكومة واحدة وسلاح ليبي واحد”.

وأكد أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك تحديات كثيرة حتى نهاية العام.