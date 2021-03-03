الفلبين نستعد لإرسال فريق جنائي إلى ليبيا

أعلن مكتب التحقيقات الفلبيني رغبته في إرسال فريق للطب الشرعي إلى ليبيا لتقصي قضية مقتل أربعة فلبينيين عثر على رفاتهم بعدما قضوا على يد تنظيم «داعش» في ليبيا قبل 6 سنوات.

ووفق التلفزيون الفلبيني «يو إ:ن تي في» اليوم الأربعاء فإن المتحدث باسم المكتب فرديناند لافين قال إنه على استعداد لإرسال فريق جنائي إلى ليبيا بناء على طلب وزارة الخارجية وموافقة وزارة العدل. وذلك في أعقاب كشف السفارة الفلبينية في ليبيا، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنه «بمساعدة السلطات الليبية، تم تحديد قبور 4 من عمال النفط الفلبينيين، الذين تم اختطافهم وإعدامهم من قبل داعش عام 2015».

ونقلت السفارة عن وزير الشؤون الخارجية الفلبيني تيودورو إل لوكسين جونيور قوله إنهم تمكنوا الإثنين من تأكيد موقع رفات الفلبينيين الأربعة في مقبرة الظهر الحمر، التي تبعد عن مدينة درنة نحو 10 كيلومترات، دون توضيح كيفية معرفة ذلك. و

تلفت السفارة إلى أن «داعش» خطفهم مع اثنين من زملائهم في العمل من النمسا وتشيكيا أثناء هجوم على حقل نفطي جنوبي ليبيا في 6 مارس 2015. واكدت أنه لم تكن هناك معلومات متوفرة عن العمال المختطفين إلا منذ نحو عامين حين تم العثور على حاسوب كان بحوزة ارهابيي «داعش»، ويحوي فيديو يظهر عملية إعدامهم.

وأشار البيان إلى أنه منذ ذلك الحين، تم اعتبار العاملين الستة في عداد القتلى، رغم عدم العثور على جثثهم.

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